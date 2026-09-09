«Момент Спутника»: в 2028 году Китай запустит миссию, которая привезет с Марса 500 граммов грунта для поиска древней жизни

С таким таймингом Китай может обогнать NASA и первым доставить грунт с Марса Китай продолжает подготовку одной из самых сложных межпланетных миссий в своей истории — Tianwen 3.
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