Американский философ **Ноам Хомский** писал, что есть __«жертвы достойные»__ – т...

Американский философ Ноам Хомский писал, что есть «жертвы достойные» – те жертвы, в участи которых можно обвинить официального врага, а есть «жертвы недостойные» – жертвы преступной деятельности нашего же государства.
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