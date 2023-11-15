С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 396 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

От кельтского праздника до конфетного лобби: история Хэллоуина

От кельтского праздника до конфетного лобби: история Хэллоуина

Как Хэллоуин из кельтского праздника превратился в христианский (да еще и мутировав благодаря античному язычеству)? Почему старые костюмы и тыквы были такими ошеломительно жуткими? Почему американские родители боялись, что вместе с конфетами детям подкинут героин? Причем тут культ Рогатого бога, и где тут замешано конфетное лобби? Рассказываем историю самого недопонятого и веселого праздника современной массовой культуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Фаина Гончарова
Праздник этот не люблю и не признаю. Но статью прочитала с интересом. Спасибо!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх