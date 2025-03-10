Выгоняют! — Слухи о жёстких поправках к закону о жилье: мигрантам конец?

Заработаю миллион «9 марта 2025 года Сеть взорвалась: власти готовят жёсткие поправки к закону о бесплатном жилье! Мигранты из Средней Азии больше не получат квартир? Хабаровск, Нижнекамск, Мытищи — народ бунтует, а чиновники прячут фото.
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