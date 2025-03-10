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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Юрий Селиванов
    Какую отставку?, пусть в начале посидит на дорожку.Выгоняют! — Слухи...
  • Анастасия Суслова
    Мэра в отставку!!!Выгоняют! — Слухи...
  • Ингерман Ланская
    щенок, ты свою бабку голой жопой пугай, а не взрослых своей хернёй..... у тебя, сопливого дэбила, мозгов не хватает н...Нужно добиться то...

Выгоняют! — Слухи о жёстких поправках к закону о жилье: мигрантам конец?

Выгоняют! — Слухи о жёстких поправках к закону о жилье: мигрантам конец?

Заработаю миллион «9 марта 2025 года Сеть взорвалась: власти готовят жёсткие поправки к закону о бесплатном жилье! Мигранты из Средней Азии больше не получат квартир? Хабаровск, Нижнекамск, Мытищи — народ бунтует, а чиновники прячут фото.

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Комментарии
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НК
Наталья Конева
У нас в городе повесили плакат на въезде: &quot;национальностей много, страна одна&quot; и картинка с мусульманами... плеваться хочется! Совсем сдурели власти...
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6 час.
Анастасия Суслова
Мэра в отставку!!!
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2 час.
Юрий Селиванов
Какую отставку?, пусть в начале посидит на дорожку.
Ответить
2 час.
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