Журналист Кузичев: устроить восстание на Украине могут военные

Восстание на Украине могут устроить военные. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил журналист Анатолий Кузичев, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия "готовит в его стране майдан".
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