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Журналист Кузичев: устроить восстание на Украине могут военные

Журналист Кузичев: устроить восстание на Украине могут военные

Восстание на Украине могут устроить военные. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил журналист Анатолий Кузичев, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия "готовит в его стране майдан".

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Комментарии
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Ed Red
Очередная утка. С восстанием это как поиск  черного кота в черной комнате, где кот и не гулял вовсе.
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19 час.

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