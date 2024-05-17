CNN: В конфликте на Украине наступил катастрофический для Киева момент

Политолог Пэйтон Уолш поделился сведениями о том, что наступательные манёвры Вооружённых сил Российской Федерации на Харьковщине оказались важнейшим изменением в СВО, которое может привести к тому, что киевскому режиму не поможет любая помощь от западных держав.
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