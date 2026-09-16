Виктор ТРЕМБАЧ: Соболев - золотая курица «Зенита». Несёт золотые яйца

Вчера был не вратарский день - к Адамову ведь тоже есть вопросы, не говоря уже о Латышонке. А на Барриоса с чего вдруг все так накинулись? С экс-полузащитником ленинградского «Зенита» Виктором Трембачом «Спорт уик-энд» обсудил перипетии стартовых матчей 9-го тура чемпионата России.
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