Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Виктор ТРЕМБАЧ: Соболев - золотая курица «Зенита». Несёт золотые яйца

Виктор ТРЕМБАЧ: Соболев - золотая курица «Зенита». Несёт золотые яйца

Вчера был не вратарский день - к Адамову ведь тоже есть вопросы, не говоря уже о Латышонке. А на Барриоса с чего вдруг все так накинулись? С экс-полузащитником ленинградского «Зенита» Виктором Трембачом «Спорт уик-энд» обсудил перипетии стартовых матчей 9-го тура чемпионата России.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым