Виктор ТРЕМБАЧ: Соболев - золотая курица «Зенита». Несёт золотые яйца

Вчера был не вратарский день - к Адамову ведь тоже есть вопросы, не говоря уже о Латышонке. А на Барриоса с чего вдруг все так накинулись? С экс-полузащитником ленинградского «Зенита» Виктором Трембачом «Спорт уик-энд» обсудил перипетии стартовых матчей 9-го тура чемпионата России.