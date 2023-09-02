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Минобороны России: на Запорожском направлении отражены четыре атаки ВСУ

Минобороны России: на Запорожском направлении отражены четыре атаки ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные за минувшие сутки на Запорожском направлении сумели отразить четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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