Минобороны России: на Запорожском направлении отражены четыре атаки ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные за минувшие сутки на Запорожском направлении сумели отразить четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные за минувшие сутки на Запорожском направлении сумели отразить четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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