В новом выпуске «Инфакта» мы расскажем, почему раньше в серии кросс-плея не было, а в Tekken 8 он будет, что нас ждёт в начале Dead Island 2, зачем Nintendo снова подаёт в суд из-за The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, как разработчики The Elder Scrolls Online украли фанатскую работу, кого взяли на озвучку Тигнари в Genshin Impact, из-за чего у нас всё ещё нет Portal 3, по каким причинам закроется Rogue Company, и как дела у The Last of Us Part I на ПК (плохо).