«МОГи держат небо» Крыма — боевой клип (ВИДЕО)

«МОГи держат небо» Крыма — боевой клип. Всем бойцам мобильных огневых групп, кто на посту хранит русское небо, посвящается этот боевой клип от «Двух Майоров».
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