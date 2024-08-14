Петербуржец избежал ареста, заплатив 118 тысяч рублей алиментов

А также исполнительский сбор на 8305 рублей Перспектива обязательных работ с метлой в руках побудила петербуржца исполнить решение суда в пользу своего ребёнка, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.