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Певец Алексей Воробьев повесил у себя дома флаг США

Певец Алексей Воробьев повесил у себя дома флаг США

Известный исполнитель Алексей Воробьев, который успешно ведет двойную жизнь в России и США, недавно вызвал интерес у своих подписчиков в социальных сетях, опубликовав видео, на котором он играет со своим корги Моцартом в своем доме в Америке.

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