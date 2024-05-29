Певец Алексей Воробьев повесил у себя дома флаг США

Известный исполнитель Алексей Воробьев, который успешно ведет двойную жизнь в России и США, недавно вызвал интерес у своих подписчиков в социальных сетях, опубликовав видео, на котором он играет со своим корги Моцартом в своем доме в Америке.
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