Украинский активист из Житомира назвал обычные дневные потери личного состава одной из бригад ВСУ. Читать полностью: https://rsnnews.
Популярные статьи
- Симоньян заявила о необходимости предъявить Западу серьезный ультиматум
- ВС РФ крушат ВСУ в огневом мешке на Запорожском направлении: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 13.09.23 г.
- ВС РФ рвут ВСУ в огневом мешке у Работино: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта спецоперации России, Украина последние новости на 12.09.23 г.
Свежие комментарии