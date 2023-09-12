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СМИ: Украинский активист назвал обычные дневные потери личного состава одной из бригад ВСУ

СМИ: Украинский активист назвал обычные дневные потери личного состава одной из бригад ВСУ

Украинский активист из Житомира назвал обычные дневные потери личного состава одной из бригад ВСУ.     Читать полностью: https://rsnnews.

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