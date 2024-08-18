Основатели Playrix стали самыми богатыми разработчиками игр в Великобритании Г...

Основатели Playrix стали самыми богатыми разработчиками игр в ВеликобританииГазета The Sunday Times представила список самых богатых разработчиков и игроков Великобритании, где на первом месте оказались братья Игорь и Дмитрий Бухманы, основавшие Playrix в 2004 году в Вологде.