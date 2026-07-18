Вопреки инфляции: почему в России начали дешеветь важные продукты и чего ждать от цен дальше Елена ГалицкаяНесмотря на продолжающийся рост общей инфляции, российский продовольственный рынок в середине лета демонстрирует неожиданные тенденции.