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FTimes

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Вопреки инфляции: почему в России начали дешеветь важные продукты и чего ждать от цен дальше

Вопреки инфляции: почему в России начали дешеветь важные продукты и чего ждать от цен дальше

Вопреки инфляции: почему в России начали дешеветь важные продукты и чего ждать от цен дальше Елена ГалицкаяНесмотря на продолжающийся рост общей инфляции, российский продовольственный рынок в середине лета демонстрирует неожиданные тенденции.

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