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Ксения Бородина вышла замуж в третий раз

Ксения Бородина вышла замуж в третий раз

Ксения Бородина вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал 36-летний блогер Николай Сердюков. Пара расписалась во Дворце бракосочетания №1 в Барвихе, в своем телеграм-канале 42-летняя ведущая выложила фото с церемонии.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Значит не в последний...
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