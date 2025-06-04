Ксения Бородина вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал 36-летний блогер Николай Сердюков. Пара расписалась во Дворце бракосочетания №1 в Барвихе, в своем телеграм-канале 42-летняя ведущая выложила фото с церемонии.