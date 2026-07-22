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Царьград

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ДТП в Вельском округе: ВАЗ врезался в дерево, пострадали 6 человек

ДТП в Вельском округе: ВАЗ врезался в дерево, пострадали 6 человек

Вечером 21 июля на 706-м километре трассы М-8 в Вельском округе произошло дорожно-транспортное происшествие.

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