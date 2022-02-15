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Число злостных неплательщиков достигло рекордных 8,6 млн человек

Количество злостных неплательщиков в прошлом году достигло 8,6 млн, что стало максимумом за все время ведения статистики и в 1,2 раза превысило показатель 2020 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

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