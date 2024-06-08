Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 июня 2024 года: Как Киев подражает учениям в Литве, чего лишаются спонсоры ВСУ и куда ушли танки из Швейцарии

7 июня было нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием по объекты энергетики Украины. REUTERSСегодня 4,8K прочитали Неделя лишила ВСУ Парасковиевки, «Абрамса», Су-25 и двух МиГ29 Группировка войск «Север» за неделю отразила 36 контратак ВСУ.
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