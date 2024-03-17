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Биолог рассказал о правилах хранения фруктов

Биолог рассказал о правилах хранения фруктов

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов 17 марта рассказал «Известиям», как правильно хранить фрукты, чтобы сберечь их полезные свойства.

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