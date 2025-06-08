WP: NASA и Пентагон ищут замену SpaceX после конфликта Трампа и Маска

Аэрокосмическое агентство США (NASA) и Пентагон ведут поиски организаций, которые могли бы выполнять такие же работы, как и компания SpaceX, которой руководит миллиардер Илон Маск, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.
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