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Анонс Machinarium 2, «клубничка» в GTA VI, оценки Clive Barker’s Hellraiser: Revival…

Анонс Machinarium 2, «клубничка» в GTA VI, оценки Clive Barker’s Hellraiser: Revival…

На шоу Triple-i Initiative разработчики представили кучу инди-проектов; в Сеть утекли почти 25 минут геймплея GTA VI — со спойлерами и наготой; пресса опубликовала обзоры Clive Barker’s Hellraiser: Revival; энтузиаст выпустил ПК-порт Silent Hill: P.

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