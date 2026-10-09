Анонс Machinarium 2, «клубничка» в GTA VI, оценки Clive Barker’s Hellraiser: Revival…

На шоу Triple-i Initiative разработчики представили кучу инди-проектов; в Сеть утекли почти 25 минут геймплея GTA VI — со спойлерами и наготой; пресса опубликовала обзоры Clive Barker’s Hellraiser: Revival; энтузиаст выпустил ПК-порт Silent Hill: P.
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