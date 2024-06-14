Исследователи разрабатывают метод прогнозирования внезапной сердечной смерти по частоте сердечных сокращений

Новый вычислительный метод, разработанный физиками из Университета Тампере (Tampere University), можно использовать для оценки риска внезапной сердечной смерти на основе одноминутного измерения сердечного ритма в состоянии покоя.
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