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Калужские новости

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Калуга вторая в России по темпам роста зарплат

Калуга вторая в России по темпам роста зарплат

Средняя зарплата в Калуге после вычета НДФЛ составила 91,9 тысячи рублей в месяц, на эти деньги можно приобрести 3,62 фиксированного набора товаров и услуг.

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