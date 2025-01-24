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Какой сегодня праздник: 25 января

Какой сегодня праздник: 25 января

25 января в России отмечают Татьянин день, или День студента. Именно 25 января 1755 года, в православный праздник Татьянин день, в Москве открылся первый в стране университет, который сегодня называется Московский государственный университет им.

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