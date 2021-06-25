В Чехии около 150 человек пострадали из-за торнадо

Представитель службы скорой помощи Чехии Гедвика Кропачкова сообщила, что около 150 человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на четыре села на юго-востоке страны неподалеку от границ с Австрией и Словакией, передает РИА Новости.
Представитель службы скорой помощи Чехии Гедвика Кропачкова сообщила, что около 150 человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на четыре села на юго-востоке страны неподалеку от границ с Австрией и Словакией, передает РИА Новости.
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