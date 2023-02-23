В Приангарье произошло землетрясение, сила толчков достигала 4,7 балла по шкале Рихтера

ГУМЧС Иркутской области сообщает о том, что неподалеку от поселка Алыгджер Нижнеудинского района произошло землетрясение, европейский средиземноморский сейсмологический центр EMSC, назвал магнитуду подземных толчков, она составила 4,7 баллов.