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В Приангарье произошло землетрясение, сила толчков достигала 4,7 балла по шкале Рихтера

В Приангарье произошло землетрясение, сила толчков достигала 4,7 балла по шкале Рихтера

ГУМЧС Иркутской области сообщает о том, что неподалеку от поселка Алыгджер Нижнеудинского района произошло землетрясение, европейский средиземноморский сейсмологический центр EMSC, назвал магнитуду подземных толчков, она составила 4,7 баллов.

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