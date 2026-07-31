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Газета.ру

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ФСБ: члена "Артподготовки" задержали за сбор данных об объектах ВПК

ФСБ: члена "Артподготовки" задержали за сбор данных об объектах ВПК

В Нижегородской области задержали участника террористической организации "Артподготовка", подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и сборе для них сведений о предприятиях российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

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