ФСБ: члена "Артподготовки" задержали за сбор данных об объектах ВПК

В Нижегородской области задержали участника террористической организации "Артподготовка", подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и сборе для них сведений о предприятиях российского военно-промышленного комплекса (ВПК).
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