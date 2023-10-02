Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 835 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ковалев
    "эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой"! именно толкают. языками. ну и ДАМ им в ответ так же. ну а как?....Медведев намекнул...
  • Виктор Тимошевский
    Суров,но справедлив. Точно контракт заключил.Уже и формягу выдали.Медведев намекнул...
  • Валерий Константинов
    Бойкотировать все выступления Лорак во всей стране. Песков уже неоднократно выступал за возвращение предателей Родины...У украинцев и ...

Польша пообещала добиться репараций от Германии — WNP

Польша пообещала добиться репараций от Германии — WNP

Власти Польши будут добиваться репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны. С таким обещанием выступил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский на съезде правящей партии "Право и справедливость".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх