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Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в курском приграничье

Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в курском приграничье

Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» новороссийских артиллеристов-десантников уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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