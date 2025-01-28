Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в курском приграничье

Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» новороссийских артиллеристов-десантников уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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