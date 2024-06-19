Число оформленных ипотечных сделок сохранилось на уровне апреля в мае

В мае 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 10 493 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости, что практически равняется (-1,2%) показателю апреля текущего года (10 622).
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