Омские власти ищут подрядчика для эвакуации жителей города в случае ЧП. При необходимости перевозчик должен будет подать транспорт в течение часа.
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Омские власти ищут подрядчика для эвакуации жителей города в случае ЧП. При необходимости перевозчик должен будет подать транспорт в течение часа.