На 8,5% вырос интерес покупателей к новым легковым автомобилям в России в третьем квартале 2026 года – в сравнении с тем же отрезком 2025-го.
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