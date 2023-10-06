Жозе Моуринью определился с новым местом работы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не планирует продлевать контракт с «Ромой». © www.championat.com Как стало известно журналистам Todofichajes, португальский специалист хочет попробовать свои силы в сборной.
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