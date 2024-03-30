Жителей Новосибирска просят помочь найти сбежавшего лиса Яшу

Пост о потерявшемся питомце опубликовали в сообществе «Академ.Инфо» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора сообщения Яша жил в коттеджном поселке «Горки Академпарка», на территории частного дома.
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