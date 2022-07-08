В Сингапуре казнены двое наркоторговцев, несмотря на просьбы о помиловании

Сингапур казнил двух мужчин за незаконный оборот наркотиков, игнорируя просьбы о пощаде со стороны правозащитников, опасающихся "новой волны" повешений в азиатском городе-государстве, печально известном своими строгими законами о наркотиках.
Сингапур казнил двух мужчин за незаконный оборот наркотиков, игнорируя просьбы о пощаде со стороны правозащитников, опасающихся "новой волны" повешений в азиатском городе-государстве, печально известном своими строгими законами о наркотиках.
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