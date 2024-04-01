На Западе опасаются, что Россия становится все устойчивее к санкциями

Санкции в отношении Москвы нанесли ущерб европейской экономике, в то время как экономика России выросла, и только подтолкнули ее к укреплению связей с Китаем и к более агрессивной политики по отношению к Западу.
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