Беззаботное детство для 14-летнего волгодонского мальчишки Данила Красного закончилось жарким летним днем 2021 года, когда в дверь квартиры позвонил человек в погонах… Мама Данила, Кристина Солодовникова, чуть сознания не лишилась, когда выяснила причину визита человека в форме.
За "пиявку" ответишь: "фантазии" ребенка окончились для подростка тюрьмой
Комментарии
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Sergiy Che
Прикольно, когда эт у нас полиграф вдруг стал "доказательством"??!! Помнится ещё в прошлом веке - годах в 70х-80х когда мода на полиграф пошла на Западе, КГБ СССР дал госзаказ на проверку достоверности оной методы ведущим нейрофизиологическим НИИ СССР - после пары лет плотных исследований на разных группах добровольцев и военнослужащих был дан вердикт - ФУФЛО! Достоверным методом не является и корректных доказательств не даёт! Нервные и истерики (дети тож) дают всегда показания "виновного" а флегма и тем более подготовленные всегда "невиноватые" и т.п. Короче говоря что дядя-полиграфист захочет написать в отчёте то и получится - никто перепроверить и подтвердить или опровергнуть не сможет! Тогда КГБ на это забило, а ща.....
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14 час.
Бендер Задунайский
Действительно , дичь какая то . Судилище !
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5 час.
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