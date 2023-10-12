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The Moscow Post

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  • Бендер Задунайский
    Действительно , дичь какая то . Судилище !За "пиявку" ответ...
  • Sergiy Che
    Прикольно, когда эт у нас полиграф вдруг стал "доказательством"??!! Помнится ещё в прошлом веке - годах в 70х-80х ког...За "пиявку" ответ...
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За "пиявку" ответишь: "фантазии" ребенка окончились для подростка тюрьмой

За "пиявку" ответишь: "фантазии" ребенка окончились для подростка тюрьмой

Беззаботное детство для 14-летнего волгодонского мальчишки Данила Красного закончилось жарким летним днем 2021 года, когда в дверь квартиры позвонил человек в погонах… Мама Данила, Кристина Солодовникова, чуть сознания не лишилась, когда выяснила причину визита человека в форме.

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Комментарии
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Sergiy Che
Прикольно, когда эт у нас полиграф вдруг стал &quot;доказательством&quot;??!! Помнится ещё в прошлом веке - годах в 70х-80х когда мода на полиграф пошла на Западе, КГБ СССР дал госзаказ на проверку достоверности оной методы ведущим нейрофизиологическим НИИ СССР - после пары лет плотных исследований на разных группах добровольцев и военнослужащих был дан вердикт - ФУФЛО! Достоверным методом не является и корректных доказательств не даёт! Нервные и истерики (дети тож) дают всегда показания &quot;виновного&quot; а флегма и тем более подготовленные всегда &quot;невиноватые&quot; и т.п.   Короче говоря что дядя-полиграфист захочет написать в отчёте то и получится - никто перепроверить и подтвердить или опровергнуть не сможет!  Тогда КГБ на это забило, а ща.....
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14 час.
Бендер Задунайский
Действительно , дичь какая то . Судилище !
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5 час.

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