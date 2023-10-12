За "пиявку" ответишь: "фантазии" ребенка окончились для подростка тюрьмой

Sergiy Che

Прикольно, когда эт у нас полиграф вдруг стал "доказательством"??!! Помнится ещё в прошлом веке - годах в 70х-80х когда мода на полиграф пошла на Западе, КГБ СССР дал госзаказ на проверку достоверности оной методы ведущим нейрофизиологическим НИИ СССР - после пары лет плотных исследований на разных группах добровольцев и военнослужащих был дан вердикт - ФУФЛО! Достоверным методом не является и корректных доказательств не даёт! Нервные и истерики (дети тож) дают всегда показания "виновного" а флегма и тем более подготовленные всегда "невиноватые" и т.п. Короче говоря что дядя-полиграфист захочет написать в отчёте то и получится - никто перепроверить и подтвердить или опровергнуть не сможет! Тогда КГБ на это забило, а ща.....