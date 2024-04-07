Исторические напёрстки Когда Россия столкнётся с НАТО . По всем признакам – в конце лета, начале осени.
Когда Россия столкнётся с НАТО ...
Комментарии
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Виктор Полуэктов
У верхушки США сегодня важный проект: столкнуть в боевом конфликте НАТО с Россией. Самим, естественно, оставшись в стороне. По их расчётам, это разорит и обессилит надолго всю возможную европейскую конкуренцию, попутно ослабив Россию. Нормальный такой амеровский расчёт на двойную выгоду.
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10 час.
Юрий Ильинов
Да. Только НАТО - это больше США. Сталкивать будут с ЕС, например, с Францией. А может, они догадаются о плане США?
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9 час.
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