Когда Россия столкнётся с НАТО ...

Виктор Полуэктов

У верхушки США сегодня важный проект: столкнуть в боевом конфликте НАТО с Россией. Самим, естественно, оставшись в стороне. По их расчётам, это разорит и обессилит надолго всю возможную европейскую конкуренцию, попутно ослабив Россию. Нормальный такой амеровский расчёт на двойную выгоду.