Samsung готовит самый быстрый OLED-монитор в мире — 27 дюймов, 1440p и 500 Гц Компания Sams...

Samsung готовит самый быстрый OLED-монитор в мире — 27 дюймов, 1440p и 500 ГцКомпания Samsung ведёт разработку первого в мире 27-дюймового OLED-монитора с разрешением 1440p и частотой обновления 500 Гц, сообщает южнокорейское издание ETNews.
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