В соцсетях девушки высмеивали «типичное поведение мужчин», и мужчины ответили им тем же (смешной тренд)

В Тиктоке набрал популярность тренд, в котором девушки озвучивают типичные фразы парней и наоборот. фото: PixlandДевушки, как часто вам приходилось слышать от парней фразу: «Не делай мне мозг», хотя вам казалось, что вы просто пытались решить вашу общую проблему? Парни, теперь вы представьте ситуацию.