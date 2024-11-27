В соцсетях девушки высмеивали «типичное поведение мужчин», и мужчины ответили им тем же (смешной тренд)

В Тиктоке набрал популярность тренд, в котором девушки озвучивают типичные фразы парней и наоборот. фото: PixlandДевушки, как часто вам приходилось слышать от парней фразу: «Не делай мне мозг», хотя вам казалось, что вы просто пытались решить вашу общую проблему? Парни, теперь вы представьте ситуацию.
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