В Киеве попросили у США вооружений вместо советов снизить до 18 призывной возраст

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина призвала США поставлять ВСУ больше вооружений вместо рекомендаций по снижению до 18 лет мобилизационного возраста.
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