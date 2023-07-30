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Дрозд о произвольной программе: «Одной из точек вдохновения для образа послужила картина Врубеля «Демон сидящий»

Дрозд выступает в танцах на льду с Елизаветой Шанаевой. В минувшем сезоне они стали серебряными призерами чемпионата России и финала Гран‑при страны.

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