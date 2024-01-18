Производство машин уже вроде как началось в Санкт-Петербурге

Накануне стало известно, что петербургское предприятие "Автозавод" (ранее там собирали японские автомобили Toyota) подало заявку на регистрацию товарного знака, предположительно только для нового бренда, который "Автозавод" анонсировал на прошлой неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии