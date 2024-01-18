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Автоверсты

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Производство машин уже вроде как началось в Санкт-Петербурге

Производство машин уже вроде как началось в Санкт-Петербурге

﻿﻿Накануне стало известно, что петербургское предприятие "Автозавод" (ранее там собирали японские автомобили Toyota) подало заявку на регистрацию товарного знака, предположительно только для нового бренда, который "Автозавод" анонсировал на прошлой неделе.

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