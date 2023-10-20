Израиль потребовал эвакуировать людей из больницы Аль-Кудс в Газе

Maxar Technologies/Handout via REUTERS Израильское власти направили в палестинское общество Красного Полумесяца требование эвакуировать людей из больницы Аль-Кудс, которая находится на севере сектора Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии