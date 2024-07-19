Депутатам Госдумы могут выдать боевое оружие ради их же безопасности

Модест

А давайте всем россиянам выдадим боевое оружие ради их же безопасности. Или некоторые равные всё же ровнее? Депутатам отстреливаться можно, а остальным - "Приходите когда убьют?" А если простой россиянин повредил шкурку незаменимого азиатского специалиста, то сразу срок без разговоров - "За превышение пределов необходимой обороны". Надо попросить Медведева, чтобы переименовал всех россиян в депутатов. Ну а чо, с полиционэрами прокатило же. И даже коровы чуть не поверили, что у них летом Солнце встаёт в 7 утра, а не в четыре.