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Депутатам Госдумы могут выдать боевое оружие ради их же безопасности

Депутатам Госдумы могут выдать боевое оружие ради их же безопасности

Член комитета Государственной Думы РФ по безопасности Султан Хамзаев выдвинул предложение о предоставлении депутатам права на ношение боевого огнестрельного оружия.

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Комментарии
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Модест
А давайте всем россиянам выдадим боевое оружие ради их же безопасности. Или некоторые равные всё же ровнее? Депутатам отстреливаться можно, а остальным - &quot;Приходите когда убьют?&quot; А если простой россиянин повредил шкурку незаменимого азиатского специалиста, то сразу срок без разговоров - &quot;За превышение пределов необходимой обороны&quot;. Надо попросить Медведева, чтобы переименовал всех россиян в депутатов. Ну а чо, с полиционэрами прокатило же. И даже коровы чуть не поверили, что у них летом Солнце встаёт в 7 утра, а не в четыре.
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16 час.
Модест
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15 час.

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