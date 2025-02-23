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Наш уютный дом

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Шпинатные блинчики

Шпинатные блинчики

Совсем скоро начнётся Масленичная неделя. В этом году я «распробовала» шпинатные блины. Честно скажу, долго не решалась их приготовить, мне казалось, что это будет очередная новомодная история с непонятным вкусом.

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