Конгрессмены потребовали выдать архивы обращений Байдена к Раде в 2015 году

В США конгрессмены пожаловались на Белый дом - что он якобы препятствует передаче законодательному органу архивных речей действующего президента Джо Байдена, которые касались украинского генерального прокурора, занимавшегося расследованием дела газовой компании Burisma, аффилированной с сыном Байдена Хантером.