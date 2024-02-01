Конгрессмены потребовали выдать архивы обращений Байдена к Раде в 2015 году

В США конгрессмены пожаловались на Белый дом - что он якобы препятствует передаче законодательному органу архивных речей действующего президента Джо Байдена, которые касались украинского генерального прокурора, занимавшегося расследованием дела газовой компании Burisma, аффилированной с сыном Байдена Хантером.
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