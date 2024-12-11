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Пентагон и Raytheon продолжат разработку системы беспроводной передачи энергии

Пентагон и Raytheon продолжат разработку системы беспроводной передачи энергии

В США продолжается разработка перспективной системы беспроводной передачи энергии. На новом этапе этой программы компания Raytheon должна разработать, изготовить и испытать реальное оборудование такого назначения.

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