Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Сивоконев
    Всех депутатов - как ВРАГОВ НАРОДА - на Колыму!В Госдуме придума...
  • AutoArsenal АвтоАрсенал
    Хватит писать об этом задроте.Моргенштерн превр...
  • Георгий Михалев
    Это все педерасты. Им похрену Россия и народ, им лишь бы к кормушке добраться.Главные враги ком...

Губернатор Шумков пригрозил «греющим ручонки» на школьном питании

Губернатор Шумков пригрозил «греющим ручонки» на школьном питании

Вадим Шумков предупредил желающих «греть ручонки» на школьном питании через Instagram Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал «насыщенное, но небезопасное» начало недели для тех, кто пытается незаконно заработать на школьном питании.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх