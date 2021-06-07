Губернатор Шумков пригрозил «греющим ручонки» на школьном питании

Вадим Шумков предупредил желающих «греть ручонки» на школьном питании через Instagram Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал «насыщенное, но небезопасное» начало недели для тех, кто пытается незаконно заработать на школьном питании.
Вадим Шумков предупредил желающих «греть ручонки» на школьном питании через Instagram Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал «насыщенное, но небезопасное» начало недели для тех, кто пытается незаконно заработать на школьном питании.
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